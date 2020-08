Ulla Ilisson: „Natuke häiriv on see kallutatus, kus räägitakse ainult minu palganumbrist.“ 

Ulla Ilisson Foto: Merilin Ulm

Augustis tööle tulles oli Ilissonil kohe esimesel päeval kohtumine haridusminister Mailis Repsiga. „Proua Reps pühendas mulle poolteist tundi. tema sõnum oli hästi lühike, selge ja konkreetne: me võtsime su tööle selleks, et sa neljast ametist sulandaksid kokku ühe tänapäevase, kvaliteedile ja tulemustele orienteeritud teenuseorganisatsiooni. Palun hakka sellega tegelema ja tee seda hästi,“ kirjeldas Ilisson kohtumist.

Ilissoni sõnul on ta praegu uue väljakutse vastu võtmise suhtes optimistlik. Asutuste ühendamisel on tema sõnul vaja vaadata ka suuremat pilti ja kogu ministeeriumi juhtimissüsteemi muuta. „Esmajärgus lähebki kogu minu energia sinna. Mul on tiimis kõik uued inimesed, kellega peame saama ligi 400 töötajat ühte jalga käima. Need on erinevad ametid, mis toimivad väga hästi, aga neil on ka erinevad juhtimiskultuurid,“ rääkis Ilisson tulevikuplaanidest.

Tundlik palgaküsimus

Ilisson nentis, et tema tööle asumisel ei saa üle ega ümber tema palganumbrist. Lepinguga viieks aastaks tööle võetud Ilisson hakkab kuupalgana teenima 6900 eurot.

„Minu nägemus palgaläbirääkimistest on seniajani olnud selline, et on kaks osapoolt, millest üks üritab oma kompetentsi ja pädevust müüa ning teine tahab seda osta. Kui sul on selline huvi üksteise suhtes jätkuv, siis lepitakse milleski kokku. Meil see kokkulepe sündis. Natuke häiriv on see kallutatus, kus räägitakse ainult minu palganumbrist,“ kommenteeris ta ja lisas, et ei kandideerinud ametikohal ainult raha pärast. „Kui see oleks ainult palga pärast, siis oleksin jätkanud tööd erasektoris, kus mu palk oleks märkimisväärselt kõrgem kui siin.“

Enne ametikohale kandideerimist pidas Ilisson paljudega nõu. „Enne sellele ametikohale kandideerimist soovitati mul läbi mõelda, kas ma olen ikka selliseks suureks avalikkuse tähelepanuks valmis. Ma ei ole siiani avalikkuse tähelepanu otsinud. Praeguseks mõtestasin selle enda jaoks lahti nii, et see ongi lihtsalt osa minu tööst. Hariduse-suunalised tegevused ja teenused on Eesti riigi jaoks hüvang, mille maksab kinni maksumaksja. Ma saan sellest huvist ratsionaalselt aru,“ kommenteeris Ilisson. Ta tunnisas, et tähelepanu on olnud tema jaoks ootamatu ja intensiivne, kuid tema sõnul innustabki see teda olema avalikkusega avatud. Pigem viitab selline tähelepanu ja pahameel Ilissoni sõnul suuremale küsimusele erinevate ringkondade kohta ja sellest, kui palju peaks erinevate riigiametite peal palka saama.