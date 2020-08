YLE: Eestist saabunud nakatunu külastas perega Soome lõbustusparki 

Nakatunu kohta on teada seda, et ta on keskealine ja viibib praegu kodus karantiinis. Teadaolevalt on juuli lõpus ja augusti alguses Eestis viibinud koroonahaige tervislik seisund hea. Tema lähiringist on nüüdseks tuvastatud üheksa nakatunut, kes on samuti karantiinis. Nendeks on kõnealuse isiku pereliikmed, sugulased ja töökaaslased.