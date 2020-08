Uus-Meremaal lõppes 102 päeva kestnud koroonavaba periood 

„102 päeva möödudes võisime meelerahuga tunda, et Uus-Meremaa on väljaspool ohtu. Ükski riik pole olnud nii pikalt viiruse taasilmnemiseta. Ja kuna olime ainsad, pidime me plaani koostama. Ja seda me ka tegime,“ teatas Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern. Tema sõnul on võimud uueks laineks põhjalikult valmistunud.