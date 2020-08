VABAD HINGED! Vikerkaarelaagrite fänn Kati Lumiste: peab julgema teistest erineda! 

Iga-aastane vikerkaarerahva Euroopa kogunemine toimub tänavu suvel Eestis. Võimude ja olude sunnil pidid laagrilised algsest asukohast mujale kolima... ja siis taas kolima, juba kolmandasse asukohta. “Siin on sakslasi, austraallasi, paar inglast. Eestlasi on minu meelest kõige vähem ja see on mõnes mõttes täitsa tore. Sedasi ei saa arugi, et oled Eestis, võib-olla ka sellepärast, et Läti piir on siinsamas. Kogu õhustik ja loodus on kuidagi teistmoodi,” kirjeldab Kati Lumiste esmaspäeval nüüdset laagrit, mis kestab 20. augustini.