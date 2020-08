Vambola Paavo | Vähem paanikat - õpime viirusega koos elama 

Maski kandmist ei tohi üle dramatiseerida. Viimastel päevadel olen näinud, kuidas selle kandmisega on mindud üle võlli. Naljakas oli näha Tartu külje all ühes järves maskiga ujuvat naisterahvast. Sama veekogu ääres pikutas liival maskis näitsik Küll heitis ta kaasavõetud burgerit ja friikaid haugates lõdvalt maski kõrvale - söömisel batsillid ei heidutanud. Maski oskamatu kandmisega võib hoopis karuteene teha. Veider on näha autorooliski mond kaaskodanikku maskiga. Kuidas saab viirus autosse, see on ju kinnine ruum?