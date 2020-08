Koroonapandeemia on aidanud kaasa Keenia elevantide beebibuumile 

Elevantide kaitseühingusse kuuluv dr Winnie Kiiru teatas BBC-le, et turistide puudumine on loomadele hästi mõjunud. Nimelt pole sel aastal inimesed rahvuspargis elavate elevantide tähelepanu sigimiselt ja ka muudelt tegemistelt kõrvale juhtinud. Samuti on beebibuumile tulnud kasuks hea vihmaperiood. Kiiru sõnul on koroonaajal sündinud 140 elevandibeebit, kelle seas on muuhulgas kaks paari kaksikuid. Ootamatult suurt sündimust on täheldatud ka teistes Keenia rahvusparkides.

Amboselis elavad elevandid on võrreldes paljude teiste Aafrika kaitsealadega võrdlemisi hästi salaküttijate ja teiste ohtude eest kaitstud. Dr Kiiru tõdes, et ehkki põuaperioodid on loomadele alati ohuks, on Amboseli unikaalne ökosüsteem. „Elevandid on kõikjal, nad on õnnelikud ja neil on ruumi!“ rõõmustas Kiiru.