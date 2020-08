TERVISLIK KAALULANGETAMINE | Keli edulugu: 40 päevaga 10 kilo kergem ja õnnelikum 

Keli kinnitab, et dieeti on tegelikult lihtne järgida ja tulemused tulevad kui iseenesest. “Minu soovitus on mõelda läbi, miks üldse kaalu langetamine ette võtta ning anda endast maksimum. Ainult nii on võimalik püsida positiivne ka neil hommikuil, kui kaalunumber on tõusnud. Ja see on täiesti normaalne, sest igale tõusule järgneb langus." Naise sõnul pole tema teekond soovitud peegelpildini veel läbi.

“Kaalunumbri säilitamine on tegelikult veel märksa lihtsam protsess, seega plaanin ühe dieediringiga veel ideaalkaalu saavutada ning jätkan tervisliku eluviisi abil tulemuse säilitamisega."

Tänaseks on Keli eduloost inspiratsiooni saanud ka mitmed pereliikmed. Naise vend kaotas ühe dieediringiga 7 kg, tädi 10 kg, ema 12 kg ning õde lausa 17 kg. Milline saavutus!

Kiire, lihtne ja ohutu kaalu langetamine

Toitumisnõustaja ja Dr Simeonsi dieedi peakonsultant Aire Kängsep on näinud seitsme dieedilahenduse Eestis tegutsemise aasta jooksul tohutult edulugusid, kuid ka ebaõnnestumisi.

"Lisakilode olemasolul on Dr Simeonsi dieediga võimalik 40 päevaga vabaneda 8-15 kilogrammist ning lühikese 23-päevase dieediringiga vähemalt 5 kilogrammist. Lihtne tõde ongi see, et kui juhendis olevaid reegleid jälgida, siis dieet toimib väga hästi," selgitab Aire. "Seal on täpselt kirjas, mis juhtub ka siis, kui sa eksid. Lisaks on igal inimesel olemas personaalne konsultant, kes kõiksuguste küsimuste korral alati abiks on."

Aire Kängsepa sõnul teeb dieedi eriliseks just põhjalik süsteem, mis annab aluse ka kaalu säilimiseks peale dieedi lõppu. “Öeldakse, et mis kiirelt tuleb, see kiirelt läheb. Õnneks on Dr Simeonsi dieedi puhul olemas eraldi stabiliseerimise etapp, mis peale kaalulangetust aitab kehal uue kaalunumbri omaks võtta ning tulemust hoida.”