Küsimus | Kas koroonavaktsiini eest maksab riik või inimene ise? 

Heli Laarmann, sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja : Eesti osaleb Euroopa Liidu tasandil COVID-19 vaktsiinide ühises hankimise protsessis. Euroopa Komisjon on koondanud ELi liikmesriikide esialgsed hinnangud vaktsiinivajadustest ning käimas on tootjatega läbirääkimised. Mitmete tootjatega läbirääkimised jõudmas lõpusirgele, kuid lepinguteni ei ole veel jõutud.

Vaktsineerimisega seotud küsimusi arutab Eestis immunoprofülaktika ekspertkomisjon, kelle ülesanne on anda nõu ja teha ettepanekuid vaktsineerimise teemal. Immunoprofülaktika ekspertkomisjoniga oleme arutanud ka koroonaviiruse vaktsiini vajadusi. Arutelude tulemusena on kaardistatud riskirühmad, kellele tuleb ekspertide hinnangul võimaldada vaktsiini esmajärjekorras. Riskirühmadesse kuulub Eestis ligikaudu 300 000 inimest.

Samas on oluline, et vaktsiin muutuks võimalikult varakult kättesaadavaks ka kõigile teistele inimestele, kes seda soovivad, kuid otseselt riskirühma ei kuulu. Laiema elanikkonna vaktsineerimise vajadust on arutatud ka immunoprofülaktika ekspertkomisjonis, kuid ekspertkomisjon vajab lõpliku seisukoha kujundamiseks täiendavat teavet konkreetsest vaktsiinist. Praegu oleme esialgse indikatiivse kogusena Euroopa Komisjonile teada andnud vaktsiini vajadusest ligikaudu 600 000 inimesele, kuid ka sellest, et esialgne hinnang võib muutuda sõltuvalt konkreetse vaktsiini omadustest ja efektiivsusest.

Oleme kavandanud viia läbi küsitlusuuringu elanikkonna seas, et selgitada välja inimeste valmidust end COVID-19 haiguse vastu vaktsineerida. Uuringu tulemusi loodame saada augusti teises pooles. COVID-19 vastase vaktsineerimise kohustuslikuks muutmist sotsiaalministeerium esialgu ei plaani. Üldine lähenemine Eestis on, et tervishoiuteenuseid osutatakse patsiendi nõusolekul. Teiste vaktsineerimiste puhul on erinevate riikide kogemus näidanud, et vaktsineerimise kohustuslikuks muutmine ei pruugi alati tagada soovitud eesmärki.