ESMAKORDNE: Joe Biden valis asepresidendikandidaadiks mustanahalise Kamala Harrise 

Demokraatide presidendikandidaat säutsus Twitteris, et tal on suur au nimetada Harris oma kaaskandidaadiks. Biden kirjeldas naist kartmatu võitlejana ja riigi ühe parema avaliku teenistujana. Muuhulgas mainis mees, et tema viis aastat tagasi siitilmast lahkunud poeg tegi Harrisega tolle prokuröriajal tihedat koostööd. Harris ise säutsus veidi hiljem, et Biden suudab Ameerika inimesi ühendada, sest ta on „kogu oma elu meie eest võitlemisele pühendanud“. Harris avaldas lootust, et Biden ehitab presidendina riigi üles selliselt, et see vastaks kõigi ameeriklase ideaalidele.