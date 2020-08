Rail Balticu plaanidest juhuslikult teada saanud maaomanik: „Tunnen, et minust sõidetakse üle. Rongiga.” 

Kaks aastat tagasi sai Kesa teada, et tema tagaaiast hakkab läbi jooksma RB trass, aga alles nüüd sattusid kolmanda osalise kaudu Kesa kätte joonised, mille ta nägi üllatusega, et tulevikus on tema tagaaias peale trassi ka raudteejaam.

„Tunnen, et minust sõidetakse üle - rongiga,” kaebas ta ja lisas, et pole vaja tema maalt hakata metsa maha võtma, kui peatus võiks tulla ka metsa kõrvale põllu peale, kus see inimeste elamist ei sega.

Ka Kohila vald toetab Kesa alternatiivi ja abivallavanema Villu Karu sõnul ei olnud vald kursis sellega, et projekteerijad polnud Marika Kesaga ühendust võtnud.