Suvi on seljataga – kuidas turgutada nahka pärast rammestavat suvepäikest? 

Paneme südamele, et pigmendilaikude ennetamine on aga kõige parem viis nende vastu võitlemiseks ja selleks on vaja kõrge kaitsefaktoriga päikesekaitsekreemi. Ning isegi, kui laigud on juba tekkinud, aitab korralik päikesekaitse hoida pigmendilaigu tumenemise eest