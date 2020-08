Euroopa Komisjon kiitis heaks Nordica toetamise 

Komisjoni konkurentsipoliitika eest vastutav asepresident Margrethe Vestager selgitas, et koroonaviiruse puhang on lennundussektorit rängalt kahjustanud ja ettevõte on kandnud suurt kahju.

„Nordicale kuulub Eesti majanduses ja riigi lennuühenduse tagamisel tähtis koht. Ta on riigi lennundussektori suurim tööandja. Koroonaviiruse puhang on lennundussektorit rängalt kahjustanud ja ettevõte on kandnud suurt kahju. Selleks et Nordica saaks tegevust jätkata, tehakse talle kapitalisüst ja antakse subsideeritud intressiga laenu ilma liigseid konkurentsimoonutusi põhjustamata," sõnas Vestager.