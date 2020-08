VIDEO | Tulistamine sundis Donald Trumpi pressikonverentsi katkestama 

Talle lähenes salateenistuse agent ja juhatas presidendi poole sõna pealt välja, kuid Trump jõudis veel öelda: „Vabandage mind!“. Ajakirjanikud pandi luku taha. Mõne aja pärast ilmus Trump tagasi ja ütles, et lähedal olnud tulevahetus.

Hiljem selgitas salateenistus, et Valge Maja kõrval 17th Streeti ja Pennsylvania Avenue nurgal oli nende agendile agressiivselt lähenenud 51aastane mees, kes kinnitas, et tal on relv. Kui ta hakkas midagi taskust võtma, siis agent tulistas ja haavas meest, kes viidi raskes seisus haiglasse.