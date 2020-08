Venemaa registreeris Covid-19 vaktsiini: inimkatse tehti ka Putini tütre peal, maailm venelasi ei usu 

President ei täpsustanud, kumb tema kahest tütrest vaktsiini katsetas. Ajakirjanike tormijooksu taludes ütles vaktsiini välja töötanud Gamalei nime kandva epidemioloogia ja mikrobioloogia uurimiskeskuse juhataja Aleksandr Gintsburg, et tema ei tea Putini tütrest midagi – ilmselt võis ta aga olla vabatahtlike katsetajate seas. Seni on vaktsiini katsetatud loomadel ja kahel inimrühmal, kuid kõige olulisem – katsetamine tuhandete inimeste peal – on siiani tegemata. Vaktsiin registreeriti vaid kaks kuud kestnud pooliku katsetamise järel.