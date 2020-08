Soome toodi Põhja-Makedooniast lennukitäis koroonaviirust 

„Suur osa lennukilt tulnud inimestest elab mujal kui Turus. Kui test oli võetud, kõndisid nad lennujaamast minema ja sõitsid kodudesse. Paljud ilmselt ühissõiduki või taksoga kõigepealt kesklinna, et sealt edasi liikuda. Testivõtjatel polnud aega vaadata, mil moel keegi lennujaamast lahkus,“ ütles eile Turu ülikooli keskhaigla ülemarst Mikko Pietilä Iltalehtile ja Ilta-Sanomatele, mööndes, et kõiki neist pole veel leitud. „Kindlasti võisid nad teel nakatada ka teisi inimesi. Võimatu, et nad polnud mitte kellegagi kontaktis,“ arvas ülemarst, aga hindas siiski, et kõrvaliste inimeste nakatamisoht oli imeväike. Ka hoiatati kõiki lennukis viibinuid, et nad peavad olema vabatahtlikult kaks nädalat karantiinis. Pietilä ise lennujaamas ei olnud ega osanud seetõttu öelda, kas reisijail soovitati ühistransporti vältida või mitte.