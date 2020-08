ÕL VIDEO | Mis juhtub inimesega, kui teda rünnatakse kaelast? „Sportlased harjutavad spetsiaalselt nende võtete jaoks, tavakodanike jaoks on see šokeeriv.“ 

Maadlejate treeningud algavad traumade välitmiseks kaela- ja turjalihaste treenimisega, alles maadlustreeningutega alustavatele lastele õpetatakse ka kukkumist. Vastavalt sportlase kogemusele ja staažile võivad maadleja kaelalihased olla nii tugevad, et nad on suutelised vastast heitma üle enda, maandudes turjale.

Kotkas tõdeb, et enamus kontaktspordialadel, muu hulgas maadluses, kasutatakse tõmbeid ja võtteid kaelapiirkonnast. "Need on aga reeglitega paika pandub," sõnab ta.

Ta selgitab: näiteks pole maadluses lubatud võtta kahe käega kaelast ümber kinni, haare ei tohi olla ümber kõri. "See on ohtlik, sest unearter võib jääda kinni, mille tagajärjel jääb sportlane magama. Keha lülitab ennast välja, sest ei saa hapnikku," märgib Kotkas.

Tema sõnul pole olukorrad täiskasvanute võistlustel ohtlike kaelast võtete korral traumadega lõppenud. "Pea peale on kukutud, aga võtete vastu kaitmiseks harjutatakse selleks spetsiaalselt," sõnab Kotkas, lisades hoiatuslikult: "Maadluse puhul on kontaktne haaramine iseloomulik, sportlane on selleks valmis. Tavainimese jaoks on aga kõri ümbert kinni võtmine ohtlik - see on ehmatav ja šokeeriv."