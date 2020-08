ÕL VIDEO | Mille eest hoiatavad Tallinna randades lehvivad punased lipud? 

Stroomi rannas lehvib punane lipp, kuna veekvaliteet on halb. "Täna on vees bakterid. Enterokokid ja kolibakterid. Seoses sellega on ujumine keelatud," rääkis esmaspäeval Stroomi rannavalvur Daniel Savtšenko.

Pirita rannavalve sõnul lehvis esmaspäeval rannas punane lipp, kuna kahtlustatati sinivetikaid. Inimesed on käinud ja kurtnud halva enesetunde üle. Veel tõdes Pirita rannavanem Anna Silvia Seemel, et punane lipp pannakse lehvima, kui vees on sinivetikad, lained on kõrged, vesi on külm ja äike lööb vette.