Vastukaja | Sambareformi jõustudes saab senise pensionilepingu üles öelda 

Kertu Fedotov, rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna nõunik : II samba pensionileping on annuiteetleping, kus tavapärases mõttes pärandamist ei toimugi. Elukindlustusselts maksab pensionile jäänud inimesele lepingus määratud pensioni kuni tema elu lõpuni. Kui inimene sureb, siis reeglina ka pensioni maksmine lõpeb.

Pensioni suuruse arvutamisel arvestatakse muu hulgas inimeste keskmist oodatavat eluiga. Praktikas on inimeste eluead loomulikult erineva pikkusega, mis tähendab, et osale inimestest makstakse pensioni lühemat aega ja osale vastupidi – kauem. Kui inimene elab oodatust kauem, siis kindlustusselts pensioni maksmiseks temalt raha juurde küsida ei saa. Kui inimene sureb varem, jääb osa rahast välja maksmata ja seda kasutatakse selleks, et maksta pensione neile, kes elavad oodatust kauem. Nii ongi võimalik maksta kõigile pensione nende elu lõpuni.