Kadri Paas | Võidab see, kelle lugu jääb peale ja meelde 

Informatsioon oli ja on võim. Selle haaramiseks annab üha arenev kübermaailm mitmesuguseid praktilisi võimalusi. Arvestagem, et kübermaailm on kõigest kanal, platvorm, mille abil ja kaudu sihikule võetud auditooriume ja sihtrühmi mõjutada. Mõjutusviisid on läbi põimunud psühholoogiast, semiootikast, ajaloost... Mida rohkem inimesed sotsiaalmeedias endast jälgi maha jätavad, seda tõhusamalt saavad andmetest huvitatud osapooled kasutajaid pöörata endale soovitud suunas.

Selleks, et olla mõjutaja, mitte mõjutatav on vaja esmalt omaks võtta, et me kõik oleme mõjutatavad. Kõikjal, kogu aeg, igavesti. Selle „haiguse“ vastu ei ole vaktsiini, sest see tähendaks emotsioonide vaktsiiniga vaigistamist. Ent inimene on emotsionaalne olend ja jääb selleks aegade lõpuni. Seetõttu tegelevad mõjutajad eesmärkide saavutamiseks just auditooriumi emotsioonidega.

Kuidas leida ja rakendada viise, kuidas soovitud eesmärke saavutada, on trikiga küsimus. Trikiga ses mõttes, et sellele ei ole õiget ega vale vastust. Kõik sõltub ajast ja kohast, meeleolust ja keskkonnast, sõnumist ja selle esitajast. Üks olulisemaid märksõnu on peen välismaakeelne sõna kontekst. Kui rehielamu koos reheahjuga tähendas 19. sajandi inimesele kodu, peavarju ja soojust, siis 21. sajandil vaatame vabaõhumuuseumis sama hoonet valdavalt võõristuse ja pelglikkusega. Kuidas nad said küll sellises elada...

Samasuguseid näiteid võib lõputult tuua ka olevikust. Kellele mõni monument sümboliseerib surma, kannatusi ja leina, ei pruugi sugugi mõista, miks see teise sama tänava inimese jaoks tähendab vabadust, tööd ja leiba.