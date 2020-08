Poliitika 30 AASTAT POLIITIKAS! Helir-Valdor Seeder: EKRE lühiajalisest fenomenist ei maksa paanikasse sattuda Marvel Riik , täna, 13:32 Jaga: M

MAKSAB TULEMUS: Isamaa esimehe Helir-Valdor Seedri hinnangul on erakond tema taktikakepi all võtnud maksimaalsed töötulemused. Viimastel suurtel valimistel on purjetatud ikkagi kaasarääkijate ringi, kuigi küsitlused selleks lootust ei andnud. Foto: Hannes Dreimanis

„Taganemine oma poliitikast ongi olnud põhjuseks, miks meie toetajad on mõne aastaga vähenenud,“ tunnistab Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder. 30aastase poliitstaažiga Seeder leiab samas, et EKRE kõrged reitingud viimasel ajal ei anna veel alust paanikasse sattuda: „Ajakirjandus on seda nii kajastanud, et „Mõelge, juba terve aasta või poolteist on EKRE reiting kõrge!“. See oleks nagu terve ajastu või jääkski nii. Ei jää, ühiskond on inertne ja ka valijate eelistused muutuvad.“