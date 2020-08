Uues kuues Rakvere Vallimäel on võimatu ratastoolis liikuda. Ratastoolis Erki: „Selline asi võtab pisara kurku küll.“ 

Liikumist takistab tõik, et vabaõhukeskuse erinevaid punkte ühendav tee on kaetud killustikuga. Kuna ratas vajub mitme sentimeetri sügavusele, on raske ennast edasi lükata ja käed saavad mustaks. Niisamuti pole võimalik kohapeal ümber pöörata. Tool kaevab ennast maasse ja edasi ei liigu.