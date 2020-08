Taas eksinud Donald Trump: 1917. aasta pandeemia lõpetas II maailmasõja 

Valge Maja pressikonverentsil üritas Trump võrrelda praegust koroonaviiruse pandeemiat 1918. aastal puhkenud Hispaania gripiga. Nagu USA riigipea puhul sageli juhtub, eksis ta mõne „pisidetailiga“. Tegu oli sama briifinguga, mis lõpetati ootamatult, sest Valge Maja läheduses kuuldi laske. Selle kohta loe lähemalt SIIT.

„Lähim sellele oli 1917. aastal suur pandeemia, nagu nad ütlevad. See oli kindlasti kohutav asi, kus nad kaotasid 50 kuni 100 miljonit inimest. Tõenäoliselt lõpetas see teise maailmasõja, sest kõik sõdurid olid haiged. See oli kohutav olukord.“ kõneles Trump Valge Maja pressiruumi kogunenud ajakirjanike ees.

Esiteks eksis Trump suure pandeemia ehk Hispaania gripi dateerimisega. Ehkki sarnaseid väiksemaid haiguspuhanguid tuvastati ka eelnevatel aastatel, hakkas pandeemia maailmas levima 1918. aasta veebruaris-märtsis ja selle lõpuks loetakse 1920. aasta aprilli. Seega on Trumpi pakutud 1917. aasta üsna ennatlik.

Trump kritiseerib Bideni verbaalseid eksimusi ehk pada sõimab katelt

Eks ju sõnavääratusi ikka juhtub, ent järjekordsed prohmakad asetasid Trumpi eelolevaid presidendivalimisi vaadates ebamugavasse seisu. Vabariiklane on muutnud Joe Bideni vaimse teravuse kadumise üheks oma vastukampaania põhiküsimuseks. Ta on sageli kasutanud Bideni verbaalseid eksimusi ja kehva mälu tõendina selle kohta, et demokraadist konkurent pole lihtsalt võimeline presidendiametit pidama. Samuti nimetab Trump Bidenit „Uniseks Joe'ks“.