VIIMAKS! Venemaal registreeriti maailma esimene koroonavaktsiin, juba vaktsineeriti ka Putini tütart 

Kogu maailm ootab pingsalt koroonaviiruse vastu mõeldud vaktsiini loomist. Praeguse seisuga tundub, et suurt vaktsiinirallit on võitmas Venemaa. President Vladimir Putin kuulutas teisipäeval avalikult, et Venemaa registreeris maailma esimese koroonavaktsiini.

President Putin palus Venemaa tervishoiuministril Mihhail Muraškol teda Covid-19 vaktsiini arengutega põhjalikult kursis hoida. Riigipea märkis kohalikule meediale, et ta teab, et kõik vajalikud testid läbinud vaktsiin „toimib üsna tõhusalt“ ja „moodustab stabiilse immuunsuse“. Putin mainis, et ka üks tema kahest tütrest on juba vaktsiini saanud. Riigipea sõnul pidi too end hästi tundma.

Venemaa tervishoiuministeerium oli varem teatanud, et massivaktsineerimised võivad alata oktoobris. Muraško kinnitas nüüd, et riskigruppidesse kuuluvatele inimestele ja meditsiinitöötajatele võib riik juba sel kuul vaktsiini pakkuda.

Vaktsiini kliinilised uuringud algasid 18. juunil ja nendesse olid kaasatud 38 vabatahtlikku. Kõigil katsealustel kujunes väidetavalt viiruse vastu immuunsus. Vaktsiini loomise juures tegid koostööd Gamaleja riiklik uurimiskeskus ja Vene kaitseministeerium. Gamaleja direktor Aleksander Gintsburg teatas, et vaktsiini puhul kasutati adenoviiruse põhjal loodud elutuid osakesi. Tema sõnul pole kindlasti vaja muretseda, et see mõjuks inimese tervisele kahjulikult. Gintsburg kinnitas, et vaktsiinis leiduvad elutud osakesed ei saa paljuneda, mistõttu on see ohutu.