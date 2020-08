KUMMALINE: Boris Johnson külastas inimtühja kooli ja rõhutas, et see on ka hõivatud ajal turvaline 

Peaminister Johnson külastas suvevaheajal Ida-Londonis asuvat kooli, kirjutab The New European. Käigu eesmärgiks oli rõhutada, et valitsus „ootab suure huviga“ tavapärase haridustöö taastumist septembris. „Pole õige, et lapsed peavad olema veel kauem koolita. Nende tervisele ja vaimsele heaolule, ilmselt ka nende hariduslikele väljavaadetele on palju parem, kui kõik tulevad septembris tavalisel kombel kooli,“ sõnas Johnson ja lisas, et riigi kohus on veenduda, et see ka juhtub.

Briti peaministri otsus veenduda koolide ohutuses praegusel ajal ja sellises õppehoones, mis oli töötajatest ja õpilastest tühi, tekitas siiski teatavat segadust. Twitteris pidasid paljud inimesed Johnsoni otsust suvevaheajal tühjas koolis kõnet pidada veidraks. Järgnevalt mõned näited Twitteri kasutajatelt.

„Oluline märkus: koolid on suvevaheaja tõttu tühjad. Kui seal on tuhat või sada last, on asjaolud väga erinevad.“

„Lugupeetud Boris Johnson. Muidugi on suvevaheaja keskel ohutu kooli külastada, sest need on suletud!“