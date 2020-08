Poliitika Ettevõtja Joakim Helenius plaanib liituda Isamaa ja Parempoolsetega Toimetas Triinu Laan , täna, 08:22 Jaga: M

Joakim Helenius Foto: Martin Ahven

Soomerootsi päritolu ettevõtja Joakim Helenius astub Isamaa ja erakonna liikmeühenduse Parempoolsed liikmeks. Samuti teatas Helenius, et soovib endale taotleda Eesti kodakondsust.Heleniuse sõnul on ta olnud 90ndatest alates Isamaa ja Mart Laaripoliitika austaja."Eesti seisab täna olulisel teelahkmel: kas liigume suletuse jastagnatsiooni teed või jätkame dünaamilise avatud majandusega riigina,millele Mart Laari julged reformid teed rajasid," ütles Helenius.Heleniuse sõnul kattub Isamaa Parempoolsete manifest tema arusaamagasellest, millises suunas peaks Eesti edasi minema. "Ainuüksi see, etParempoolsete manifest on algatanud ühiskonnas aktiivse diskussiooni, onväga oluline. Ma usun, et suurem osa Eesti inimestest soovib näha Eestittugeva majandusega nutika väikeriigina, mitte endasse kapseldunudäärealana," lisas Helenius."Olen Eestiga taasiseisvumisest alates tihedalt seotud olnud ja riigiedusammudele kaasa elanud. Viimased 10 aastat on Eesti olnud minu koduksj