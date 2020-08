Juhtkiri | Kas Eestil on oma Valgevene-poliitika? 

Jääb üle nõustuda Ilvesega, et üle Euroopa nappinud reageeringud või vaikimine tähendavad tegelikult toetust tollele režiimile. Ühest küljest pole Euroopale vaja veel üht võimalikku võimuvaakumit ja kulukat segadust Ukraina ja mõne teisegi riigi kõrvale, eriti veel koroonaajal. Nii nagu Põhja-Koreaski on ka Valgevenes olukord kõva käe kontrolli all ning vaba maailm pole huvitatud kaose puhkemisel nende majanduslikust järeleupitamisest ega Valgevene puhul ka Venemaa kätte libisemisest.

Liiati on riikidel ka majanduslikud huvid ning isegi läände integreerunud Eesti ei saa läbi kaevandustes meie riigifirma poolt Valgevenest soetatud suurkallurite ning riikliku raudteefirma Stadleri rongi miljoniremont otsustati teha just Valgevenes. Nii võib öelda, et Eesti annab ka oma rahalise panuse praeguse režiimi püsimisse.

Samas on Eesti varemgi olupoliitikast lähtunud, kui Ilves käis riigivisiidil autokraatses Bakuus koostööd tugevdamas ning riiklik suhtlus dalai-laama ja Taiwaniga on takerdunud Hiina seisukohtade taha nagu pole Eesti jõuliselt protestinud Hongkongis toimuva vastu. Liiati pole ükski diktatuur igavene, kui mõelda Ceausescule, kolonel Gaddafile või Saddamile.