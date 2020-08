OLUKORD LIIBANONIS: valitsus astus tagasi, protestid tänavatel jätkuvad, plahvatuses hukkunute arv tõusis üle 200 

Esmaspäeval teatati ka, et sadamas olnud hiidplahvatuse tagajärjel hukkunute arv ületab juba 200 piiri. Kuberner Marwan Abboud ütles, et kümned inimesed on ikka veel kadunud. Tegemist on võõrtöölistega, lisas kuberner, arvates, et nad hukkusid sadamas.