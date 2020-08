Maailm Valgevene valimised võitis batka Lukašenka? Protestijad tormasid tänavaile: 3000 vahistatut Tõnis Erilaid , täna, 19:05 Jaga: M

VALGEVENE AJALOOLISE LIPU ALL: rahuolematud minsklased asusid õigust nõudma miilitsat ja pisargaasi kartmata. Foto: Reuters/Scanpix

Valgevene keskvalimiskomisjoni eile hommikul avaldatud presidendivalimiste esialgsed tulemused kinnitasid, et praegune president Aleksandr Lukašenka kogus umbes 80 protsenti ja tema peamine konkurent Svetlana Tsihhanovskaja vähem kui kümme protsenti häältest. „Need numbrid on terve mõistuse vastu,“ kommenteeris Tsihhanovskaja valimisstaap. Presidendikandidaat ise teatas, et loeb ennast valimiste võitjaks ja on valmis Lukašenkaga dialoogi alustama.