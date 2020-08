Paduvihm tappis Kreeka saarel seitse inimest 

Veetõusu tõttu hukkunute seas on ka kaheksakuune laps, kelle vanemad jäid ellu. Laps leiti surnult ühes majas Politika külas pühapäeva hommikul vaid mõni tund hiljem, kui suudeti samas külas päästa ja haiglasse viia kaheksakümnendates eluaastates vanapaar. Politika kõik majad on üle ujutatud ja päästemeeskondadel on läbi kõrge vee kohalepääs raskendatud. Küla hotelliomanik Manos Anastasiou kinnitab, et näeb sarnast veetõusu esimest korda oma 51aastase eluea jooksul. „Osa inimesi pidi majakatustele ronima, et end uppumise eest päästa.“