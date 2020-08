MÄLUMÄNG | Palju õnne, Väino Aren!  

c) Roosimets

7. Televaatajatele on Väino tuttav Kristjan Rosenkampf-Jägerfreundina sarjast „Õnne 13”. Mis oli algselt Kristjani perekonnanimi?

8. Kristjan on enda kohta sarjas korduvalt öelnud, et ta on vabadusvõitleja ja … Kes veel?