Toomas Alatalu | Valgevene kui peatus ja vahepeatus 

Kui nüüd selle nurga alt vaagida pühapäevaseid presidendivalimisi Valgevenes, kus üks ja sama mees on võimul olnud 26 aastat ehk siis oleks aeg ohjad uuele mehele/naisele üle anda, siis on esimeseks küsimuseks mõistagi see, kes too uus on. 38-aastase (oma tuntud mehe naise ja koduperenaise) Sviatlana Tihhanovskaja nimi ei öelnud veel üks kuu tagasi kellelegi midagi ja kuigi temast sai massivõitluse sümbol, on seda ikkagi vähe, et läbi viia võimuvahetus niisuguses maailmapoliitika võtmeriigis nagu seda on Valgevene.