VÄÄRT AMET?! Uus-Meremaa linn maksab ametlikule võlurile 9000 eurot aastas 

Ühendkuningriikides 1932. aastal sündinud Ian Brackenbury Channell saabus Uus-Meremaale 1970ndatel. Ta sai seal tuntuks Võlurina ja aastate jooksul sai temast Christchurchi linnas, kus toimusid mullu kohutavad mošeetulistamised, tähtis kuju. CNN kirjutab, et ameti tõsidust näitab ka see, et mehe juhiluba oli kirjutatud Võluri nimele, ehkki Channell pole oma nime ametlikult muutnud.

Linnarahvas teab Võlurit hästi. Enamjaolt ollakse tema suhtes positiivselt meelestatud. Foto: Wikimedia Commons

Võlur koos oma õpipoisi Ari Freemaniga (paremal) pole Christchurchi tänavapildis haruldane vaatepilt. Foto: Wikimedia Commons

Nüüd viibib 87aastane Võlur avalikus ruumis vähem kui aastate eest. Kuna ta pole ka enam kõige nooremas eas, on Channelli soov koolitada välja mantlipärija. Võluri terava pilgu alla on jäänud 39aastane kitarriõpetaja Ari Freeman, kes on juba kuus aastat Võluri õpipoiss olnud. Freeman läks Võluri juurde pea olematute ootustega, ent kinnitab nüüd, et on õpipoisieluga väga rahul ja pole pidanud ebatavalist ametit arvestades peaaegu üldse midagi negatiivset tundma. Siiski ta teab, et ilma kogukonna panuseta poleks võluriametit olemas. „Kui inimesed tahavad, et oleksin võlur, siis seda ma ka olen,“ kinnitas Freeman.