Peaministri grillimine: riigikogu erikomisjonid nõudsid Rataselt selgust, miks vajatakse USA advokaadibüroo abi 

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Jürgen Ligi ütles enne istungit, et küsimusi peaminstrile on palju. Kuigi advokaadibürooga sõlmiti leping, näitab taustauuring, et sellist käiku ei soovitatud valitsusel teha.

Ligi lisas, et kõige ihaldusväärseim paber ei ole mitte leping advokaadibürooga, vaid taustauuring. „See on meil käes. See ütleb, et selle advokaadibürooga ei peaks sõlmima lepingut," võttis ta uuringu kokku. „Leping ise on meie eest varjul nii protseduuriliselt kui ka soditult: kriitiliselt kohad on mustaks tehtud. Leping ise on lihtne ja üldsõnaline, midagi keerulist seal ei ole. Ainsad olulised kohad on mustaks tehtud.“

Peaminister: advokaadibüroo ütleb, et huvide konflikti pole

Rohkem kui tunnike kulus selleks, et peaminister Jüri Ratas saaks erikomisjonist tulema. Ta loodab, et tema selgitused nii rahandusministri kui ka sõlmitud lepingu kohta on olnud ammendavad komisjonide liikmetele.

Mis puudutab võimalikku huvide konflikti, siis selle puhul toetus Ratas advokaadibüroo ametlikule kirjavahetusele. Selle järgi probleeme ei ole. „Meie saame toetuda sellele, mida advokaadibüroo on esitanud – neil ei ole huvide konflikti. Aga tõsi, 100% saab seda öelda ainult advokaadibüroo,“ vastas Ratas nõupidamisruumi ukse taga ootavatele ajakirjanikele.

Peaminister andis mõista, et kui peaks ilmnema, et huvide konflikt võib siiski esineda, ollakse valmis võtma advokaadibürooga uuesti ühendust, et väidet kontrollida.