Peaministri grillimine: riigikogu erikomisjonid nõuavad Rataselt selgust, miks vajatakse USA advokaadibüroo abi 

„Loodame sel korral teada saada, millised takistused Eesti ning Ameerika Ühendriikide õiguskoostöös ja valitsuse sees on tinginud, et rahandusminister on võtnud oma ametile mitteomase rolli ning toimetab üksi, Eesti riigiametitest lahus ning USA vahendaja toel,“ rääkis riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Jürgen Ligi. Tema sõnul loodetakse samuti rohkem kuulda vahendaja isikust ning tema palkamisest. „Praeguse seisuga on silmatorkav, et rahandusminister varjab informatsiooni ja väldib aru andmist, peaminister aga viitab valitsuse vastutuse asemel rahandusministri omale,“ lisas Ligi.