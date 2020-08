President Kaljulaid: Valgevenes toimunud valimisi ei saa pidada vabadeks ja õiglasteks 

"Jälgin murega, kuidas Valgevene võimud suruvad toore jõuga maha rahumeelseid meeleavaldusi, piiravad kogunemisvabadust, rõhuvad kodanikuühiskonda ning rikuvad elementaarseid inimõigusi. Mul on siiralt kahju, et Euroopa Liidu idapartnerina on Valgevene valinud tee, mis viib teda Euroopast kaugemale, mitte lähemale," leiab president.