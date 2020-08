Maailm RAHUTUSED JÄTKUVAD: Beiruti plahvatuse ohvrite arv tõusis üle 200 Toimetas Aare Kartau , täna, 13:56 Jaga: M

Meeleavaldajad loobivad korrakaitsjaid kiviprahiga, mis katab pärast plahvatust Beiruti tänavaid. Foto: Reuters/Scanpix

Beiruti kuberner Marwan Abboud teatas, et laupäeval toimunud laastava plahvatuse tagajärjel on hukkunud üle 200 inimese, vahendab BBC. Tuhanded protestijad avaldavad siiani tänavatel rahulolematust valitsuse suhtes, ehkki juba kolm ministrit on ametist lahkunud.