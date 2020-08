Eesti uudised SUUR KOROONAKAART: Euroopas olukord üha halveneb, Põhja-Ameerikas paraneb Priit Pärnapuu , täna, 16:20 Jaga: M

Musta ja punasega on riigid, kus viimase kahe nädalaga on koroonaviirusega nakatunuid 100 000 elaniku kohta sedavõrd palju, et välisministeerium soovitab vältida sellistesse riikidesse reisimist. Foto: Priit Pärnapuu

Ajal, mil nii Eestis kui ka Euroopas laiemalt koroonaviirusega nakatunute arv kasvab, näeb vähemalt Põhja-Ameerikas olukorra paranemist. Euroopas pole eestlastel paraku enam soovitatav reisida Hollandisse ega Poola. Täpsemalt vaata riikide arenguid koroonarindel kaardilt ja graafikutelt.