ILMAPROGNOOS | Suvekuumad taanduvad, sisemaad kimbutab öine jahedus 

Esmaspäeval laieneb uus kõrgrõhuala üle Eesti ning selle serva mööda kandub põhjakaarest meile jahedam õhumass. Saabuvas õhumassis on niiskust vähe ja vaid kohati võib hoogvihma tulla, on võimalik ka äike, tõenäosus on põhiliselt Kagu-Eestis. Tuul pöördub kõikjal põhjakaarde ja puhanguid on 12 m/s. Õhutemperatuur on 19..23, Kagu-Eestis võib veel 25 kraadini tõusta.



Teisipäeval toob õhuvool põhjakaarest jahedust. Öö on enamasti selge taevaga ja õhutemperatuur langeb 9..14, rannikul kuni 17 kraadini. Päeval areneb küll pilverünki, aga niiskust napib rünksajupilvede arenguks ning saame sajuta läbi. Õhutemperatuur tõuseb 17..22 kraadini.



Kolmapäev toob veelgi jahedust ja öised miinimumtemperatuurid langevad sisemaal alla 10 kraadi, meretuulega rannikul jäävad 15 kraadi ümbrusse. Päeval areneb pilverünki, aga sadu neist tõenäoliselt ei tule. Õhutemperatuur jääb pilvisema taeva all 20 kraadist veidi madalamale, kus päikest enam, seal tõuseb kraad-paar üle 20 kraadi.



Neljapäeval saadab Venemaa kohal olev madalrõhkkond meile niiskust. Sajuhooge on laialdasemalt. Tuul on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur langeb öösel selgineva taeva sisemaal 10 kraadi ümbrusse, meretuulega rannikul on kuni 16, päeval on sajuhoogude all vaid 17..18, päikeselisemais paigus paar-kolm kraadi üle 20 kraadi.



Reede jõuab meile sajuhoogudega. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal 10 kraadi ümbrusse, meretuulega rannikul on kuni 16, päeval tõuseb 19..24 kraadini.



Nädalavahetuse ilma kujunemine sõltub madal- ja kõrgrõhkkonna jõudude vahekorrast. Praegustel andmetel saab väikese ülekaalu taas kõrgrõhkkond, mis peaks meid laialdasest sajust säästma ning on vaid üksikute vihmahoogude võimalus. Lõunakaarde pöörduv õhuvool võib taas sooja tuua, mis hoiab öise madalaima piiri 10 kraadist pisut kõrgemal ning päevasoe võib tõusta 25 kraadi lähedale ja pühapäeval paar-kolm kraadi kõrgemalegi.