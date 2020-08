Valgevene valimised tõid kaasa suured protestid ja Lukašenka võidu 

„Ma sooviksin paluda politseil ja sõjaväel endale meelde tuletada, et nad on samuti osa inimestest. Samuti palun oma valijatel provokatsioone ennetada. Lõpetage vägivald!,“ kuulutas Tihhanovskaja kohalikule uudistekanalile. Inimõiguslaste sõnul peeti enne valimisi toimunud haarangus kinni üle 1300 inimese, sealhulgas sõltumatud välisvaatlejad ja Tihhanovskaja kampaaniameeskonna liikmed. Pärast oma hääle andmist eitas Lukašenka repressiivsete meetmete kasutuselevõttu, kirjeldades neid „võltsuudistena“. Ta mainis samuti, et ei pea Tihhanovskaja leeri endale ohtlikuks. „Nad pole piisavalt väärt, et nende vastu ükskõik milliseid repressioone korraldada,“ sõnas ametisolev president.