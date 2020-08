VALGEVENE VALIMISED: Lukašenka võidupidu tuhmistavad protestid ja väidetav pettus 

Pärast oma hääle andmist eitas 65aastane Lukašenka repressiivsete meetmete kasutuselevõttu, kirjeldades neid „võltsuudistena“. Ta mainis samuti, et ei pea Tihhanovskaja leeri endale ohtlikuks. „Nad pole piisavalt väärt, et nende vastu ükskõik milliseid repressioone korraldada,“ sõnas ametisolev president. Protestide suhtes mainis Lukašenka, et vastus tuleb asjakohane. „Me ei luba riiki lõhki kiskuda!,“ vahendas riiklik uudisteagentuur presidendi sõnu. Lukašenkat õnnitlesid valimisvõidu puhul Venemaa riigipea Vladimir Putin ja Hiina president Xi Jinping.