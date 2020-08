14 HUKKUNUT: täna möödub 15 aastat traagilisest Copterline'i õnnetusest 

Uurimiskomisjon, kuhu kuulusid Eesti (õnnetuse toimumise koht), Soome (kopteri lipuriik), USA (kopteri valmistajamaa) ja Prantsusmaa (mootori valmistajamaa) esindajad, tegi kindlaks, et õnnetuse põhjuseks oli pearootori eesmise hüdrovõimendi ehk esiservo iseeneslik sirutumine ning sellest tulenev kopteri juhitavuse kaotamine. Pearootori esiservo iseeneslikule sirutumisele aitas kaasa esiservo kolvi plasmakatte eraldumine ning see, et käitaja ehk Copterline ei tuvastanud pearootori esiservo siseleket. Lihtsamalt öeldes põhjustas õnnetuse vigane servo, millega autopiloot enam koostööd teha ei tahtnud.

Viis aastat tagasi kirjeldas uurimiskomisjoni aseesimees Tõnu Ader Õhtulehele, et õnnetus andis tegelikult endast juba varakult märku – umbes kaks nädalat varem tõrkus kõnealuse kopteri autopiloot, ent see tehti kenasti korda. Alles pärast õnnetust selgus, et tegelikult oli häire tekitajaks vigane servo. Aderi sõnul lendas kopter vene ruletti mängides nädalaid, sest kord oli plasma vähem või rohkem õlitorusid ummistanud. Viimaks blokeeris suurem tükk kogu kanali. Ader tõdeb, et servo oleks võinud ka varem välja vahetada, ent sõiduk polnud kohustusliku vahetamisaja kümneprotsendilist puhveraega ületanud. Copterline'i väitel oli ka uus osa tellitud, ent see polnud õnnetuse ajaks kohale jõudnud.