Kas Aivar Mäe on esitanud politseile vastulause? 

Tallinna kesklinna politsei poole on pöördunud kaks naist, kes kirjeldasid, kuidas rahvusooper Estonia direktor Aivar Mäe neid töötamise ajal on seksuaalselt ahistanud. 26. juunil alustas politsei väärteomenetlust seksuaalse ahistamise paragrahvi alusel. Õhtulehele küsimusele menetluse kohta ja selle, kas kas antud asjas on väärteoprotokoll tehtud ning kas Mäe või tema esindaja on esitanud vastulause, vastas politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Annika Maksimov: „Uurimise huvides ei ole kahjuks hetkel võimalik Aivar Mäe juhtumit kommenteerida. Menetlustoimingud käivad.