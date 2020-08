Riigikohus otsustab Allan Oolo kaebuse menetlusse võtmise  

2018. aasta mais eetris olnud „Kuuuurija“ paljastas, et end doktoriks nimetav staarkiropraktik Allan Oolo polegi päriselt arst, vaid kiropraktik, ning ta ei ole registreeritud tervishoiutöötajate registris, mis omakorda tähendab, et ta ei või teha teatud protseduure, mida tohib teha ainult arst. Oolo on Katrin Lusti kohtusse kaevanud, nõudes muu hulgas autoriõiguste rikkumisega tekitatud kahju ning valede faktiväidete ümberlükkamist.