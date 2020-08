Valgevene vahistas Vene opositsiooni telekanali Dožd ajakirjanikud  

Tsihhanovskaja oli juba päev varem kodunt pakku läinud. Ta teatas eile, et üheksa tema staabi liiget on arreteeritud. Vene Mediazona kinnitas, et Minski poole olid teel soomustatud sõjaväeüksused. Valimisaktiivsus oli Valgevenes küllaltki kõrge – viimastel ametlikel andmetel käis hääletuskastide juures ligi kolmveerand täisealisest elanikkonnast (pildil).