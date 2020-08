Mont Blanci liustik ähvardab külvata orgu õudust  

On karta, et sealt langeb täna-homme alla jalgpalliväljakusuurune ja 80meetri paksune jäämass, kinnitavad asjatundjad. Ekspert Fabrizio Trollo ütles ajalehele Corriere della Sera, et jäävaringut on oodata iga sekund. Kuulsa Valle d'Aosta liustikuekspert Valerio Segor arvas, et ilmselt põhjustab kiiret sulamist vahelduv ilm: kord on väga kuum ning siis jälle jahe. Jää all voolav sulavesi nihutab liustiku mäemassiivist lahti ja sellest tekibki oht. Mullu peatus allanihkumine 2600–2800 meetri kõrgusel, kuid nüüd hakkas jää taas liikuma. Esimesena langeksid liustiku ohvriks Courmayeuri küla muu maailmaga ühendavad teed. Külavanema hinnangul ei ähvarda asulat kuigi suur oht ning maa pealt pühitaks vaid neli suviti kasutatavat villat.