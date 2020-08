GALERII | Eestlane pääses Beiruti plahvatusest eluga: „Esimene mõte oli – saaksin majast välja.“ 

„Ma kuulsin plahvatusi ja läksin rõdule vaatama, mis toimub. Ei tundunud väga tõsine asi olevat. Tegin mõned fotod ja saatsin elukaaslasele, kes seal lähedal parajasti sukeldumas oli, ütlesin, et ole ettevaatlik. Ei läinud palju aega mööda, kui käis juba uus ja hullem kärgatus. Üritasime kiiresti varjuda,“ meenutab Elisabeth. „Esimene mõte oli: saaks majast välja.“ Hoone rappus lööklaines ning ta kartis, et see variseb kokku.