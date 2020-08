Juhtkiri Juhtkiri | Milleks laulupeole oma seadus? ohtuleht.ee , täna, 17:20 Jaga: M

Ettepanekus, et laulu- ja tantsupidude traditsiooni jätkumise kindlustamiseks oleks vajalik eraldi seadus, pole midagi uut – selle vajalikkusest on kõnelenud näiteks sotsiaalteadlane Marju Lauristin. Üllatavam on, et peenhäälestusmaiguline mõte on valitsuse prioriteediks saanud ajal, kui riigi ja kodanike teadvuses on esiplaanil hoopis sotsiaalsüsteemi ja majanduskeskkonna toimetulek pandeemiaga.