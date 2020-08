Tallinn-Rapla maanteel põrkasid kokku kaks autot, üks paiskus katusele, teine vastu puud 

Sündmuskohal tuvastati, et Toyota juht oli kaine ning omab juhtimisõigust, juhtimisõigust omab ka Škoda juht, tema kainus selgub ekspertiisis.

Praegused kuumad ilmad, mil inimesed väga aktiivselt ühest piirkonnast teise ringi liiguvad nõuavad, et kõik autojuhid oleksid liikluses väga tähelepanelikud ning hindaks oma terviseseisundit sõidu ajal.

Kui kuumas masinas kipub uimasus või uni peale tulema või kui lämbe ilmaga tunnete autojuhina, et enesetunne on halb, siis tehke vilus puhkepaus, jooge värskendavat külma vett ja vahetage võimalusel kohad kaasreisijaga, kelle enesetunne on hea.