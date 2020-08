Seisukoht | Vabandamise võimas jõud 

Ma ei taha siinkohal pooli valida ega väita, kelle sõnadesse on peidetud rohkem tõde. Küll aga paneb pead kratsima ohvri, st Alari Kivisaare valik. Staažikas raadiohääl väidab, et tema maine on kohutavalt kannatada saanud ning säärase mäekõrguse (väidetavalt sümboolse) summa küsimine on igati õigustatud. Minu arvates oleks leidunud veelgi parem viis – vabandamine.