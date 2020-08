Eesti uudised Soome terviseamet avaldas nimekirja Tallinn-Helsingi reisidest, millel võisid viibida koroonahaiged Toimetas Merilyn Närep , täna, 12:57 Jaga: M

Foto: Stanislav Moshkov

Soome Terviseamet (THL) on väljastanud nimekirja laevareisidest, millega Eestis koronaviirusega kokku puutunud soomlased tagasi kodumaale jõudsid. Inimestega on ühendust võetud ja enamus neist on ettevaatusabinõuna karantiinis.